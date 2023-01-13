Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу — Finance.ua

Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу Сегодня 09:16 — Личные финансы

Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу

Компенсацию за трудоустройство в 2022 году 1136 внутренне перемещенных лиц в Киеве получили 396 работодателей.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

Сумма компенсации составила 13,8 млн грн.

Работодатели получают также компенсацию зарплаты за трудоустройство безработных среди ВПЛ. В прошлом году столичная служба занятости заключила 8 таких договоров с работодателями, на такие цели было направлено более 711,3 тыс. грн.

Читайте также В Украине официально зарегистрировано почти 5 млн переселенцев

Киев входит в тройку регионов с наибольшим количеством ВПЛ, которые воспользовались в 2022 году услугами службы занятости. Больше внутренних переселенцев — из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В целом в 2022 году на учете в столичной службе занятости состояли более 5,4 тыс. безработных со статусом ВПЛ. Из них более 1,1 тыс. получили работу, в том числе около четверти трудоустроились в оптовой и розничной торговле, сфере услуг по ремонту автомобилей и мотоциклов.

Среди лидеров трудоустройства также оказались сферы образования, здравоохранения и предоставления соцпомощи, перерабатывающая промышленность, госуправление и оборона, административное и вспомогательное обслуживание, профессиональная, научная и техническая деятельность.

По состоянию на 1 января 2023 года на учете в службе занятости Киева состояли 862 человека со статусом ВПЛ, что составляет более 13% всех зарегистрированных в Киеве безработных.

Справка Finance.ua:

Правительство приняло решение, согласно которому сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутри перемещенных лиц возрастет до 6700 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.