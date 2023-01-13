Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу — Finance.ua

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Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу

Личные финансы
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Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу
Только каждый пятый безработный переселенец в Киеве нашел работу
Компенсацию за трудоустройство в 2022 году 1136 внутренне перемещенных лиц в Киеве получили 396 работодателей.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.
Сумма компенсации составила 13,8 млн грн.
Работодатели получают также компенсацию зарплаты за трудоустройство безработных среди ВПЛ. В прошлом году столичная служба занятости заключила 8 таких договоров с работодателями, на такие цели было направлено более 711,3 тыс. грн.
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Киев входит в тройку регионов с наибольшим количеством ВПЛ, которые воспользовались в 2022 году услугами службы занятости. Больше внутренних переселенцев — из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
В целом в 2022 году на учете в столичной службе занятости состояли более 5,4 тыс. безработных со статусом ВПЛ. Из них более 1,1 тыс. получили работу, в том числе около четверти трудоустроились в оптовой и розничной торговле, сфере услуг по ремонту автомобилей и мотоциклов.
Среди лидеров трудоустройства также оказались сферы образования, здравоохранения и предоставления соцпомощи, перерабатывающая промышленность, госуправление и оборона, административное и вспомогательное обслуживание, профессиональная, научная и техническая деятельность.
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По состоянию на 1 января 2023 года на учете в службе занятости Киева состояли 862 человека со статусом ВПЛ, что составляет более 13% всех зарегистрированных в Киеве безработных.

Справка Finance.ua:

  • Правительство приняло решение, согласно которому сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутри перемещенных лиц возрастет до 6700 грн.
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По материалам:
УБР
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