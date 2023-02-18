Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу — Finance.ua

Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу Сегодня 21:28 — Личные финансы

Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу

При всем удобстве удаленной работы, когда человек может ее выполнять в любом месте и в любое время, следует признать, что не всегда за такой труд он может получить денежное вознаграждение. В таких случаях трудовой договор может быть заключен неверно или вовсе не заключен.

О чем следует позаботиться, соглашаясь на отдаленную работу, пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что такое трудовой договор?

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную настоящим соглашением, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Какие существуют виды трудовых договоров в Украине в зависимости от срока их заключения:

бессрочный трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок;

на определенный срок, установленный по согласованию сторон;

договор, заключаемый на время выполнения определенной работы.

Особенности заключения трудовых договоров

Заключение трудового договора означает то, что работник и работодатель взяли на себя обязательства и приобрели права, установленные действующим законодательством, для сторон трудового договора. Документ заключается в письменной форме.

При заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, а в случаях, предусмотренных законодательством, — документ об образовании, состоянии здоровья, и прочие документы.

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомление центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии работника на работу.

Поэтому, соглашаясь на удаленную работу через интернет, следует надлежащим образом оформить трудовые отношения с работодателем и заключить с ним трудовой договор.

Трудовые споры рассматриваются:

1) комиссиями по трудовым спорам;

2) местными общими судами.

Такой порядок рассмотрения трудовых споров, возникающих меж работником и работодателем, применяется независимо от формы трудового контракта.

Соответственно, в случае возникновения спорных вопросов с работодателем следует обратиться в органы, которые занимаются разрешением трудовых споров.

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