Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу — Finance.ua
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Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу

Личные финансы
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Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу
Как защитить свои права, соглашаясь на удаленную работу
При всем удобстве удаленной работы, когда человек может ее выполнять в любом месте и в любое время, следует признать, что не всегда за такой труд он может получить денежное вознаграждение. В таких случаях трудовой договор может быть заключен неверно или вовсе не заключен.
О чем следует позаботиться, соглашаясь на отдаленную работу, пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что такое трудовой договор?

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную настоящим соглашением, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Какие существуют виды трудовых договоров в Украине в зависимости от срока их заключения:
  • бессрочный трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок;
  • на определенный срок, установленный по согласованию сторон;
  • договор, заключаемый на время выполнения определенной работы.

Особенности заключения трудовых договоров

Заключение трудового договора означает то, что работник и работодатель взяли на себя обязательства и приобрели права, установленные действующим законодательством, для сторон трудового договора. Документ заключается в письменной форме.
При заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, а в случаях, предусмотренных законодательством, — документ об образовании, состоянии здоровья, и прочие документы.
Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомление центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии работника на работу.
Поэтому, соглашаясь на удаленную работу через интернет, следует надлежащим образом оформить трудовые отношения с работодателем и заключить с ним трудовой договор.
Трудовые споры рассматриваются:
1) комиссиями по трудовым спорам;
2) местными общими судами.
Такой порядок рассмотрения трудовых споров, возникающих меж работником и работодателем, применяется независимо от формы трудового контракта.
Соответственно, в случае возникновения спорных вопросов с работодателем следует обратиться в органы, которые занимаются разрешением трудовых споров.
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По материалам:
Finance.ua
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