Официальная безработица за год сократилась вдвое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официальная безработица за год сократилась вдвое

Личные финансы
35
Уровень официальной безработицы в Украине за 2022 год упал вдвое. Только 77 тысяч граждан получают пособие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
По данным статистики, в январе 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 166,0 тысяч, среди которых 116,0 тысяч — женщины. Год назад было 315,4 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 278,1 до 77,2 тысячи человек.
Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 50,0 до 25,9 тысячи.
Место для вашей рекламы
Нагрузка на одно свободное рабочее место осталась на уровне 6,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.
Размер минимального пособия по безработице уменьшен с 1800 до 1000 гривен.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.