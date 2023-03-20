Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие

Личные финансы
41
Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие
Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие
Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Всегоо 61,6 тысяч граждан получают пособие.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые НБУ.
По данным статистики, в феврале 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 150,0 тысяч, среди которых 106,7 тысяч — женщины. Год назад было 313,8 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 275,8 до 61,6 тысяч человек.

Читайте также: Пособие по безработице 2023

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 53,2 до 28,9 тысячи. Нагрузка на одно свободное рабочее место упала с 6,0 до 5,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 🧐

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.