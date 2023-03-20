Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие — Finance.ua

Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие Сегодня 14:03 — Личные финансы

Официальная безработица уменьшилась в два раза: сколько украинцев получают пособие

Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Всегоо 61,6 тысяч граждан получают пособие.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые НБУ.

По данным статистики, в феврале 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 150,0 тысяч, среди которых 106,7 тысяч — женщины. Год назад было 313,8 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 275,8 до 61,6 тысяч человек.

Читайте также: Пособие по безработице 2023

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 53,2 до 28,9 тысячи. Нагрузка на одно свободное рабочее место упала с 6,0 до 5,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.