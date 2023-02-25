Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших — Finance.ua
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Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших

Личные финансы
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Исследования British Airways изучили данные, чтобы найти лучшее место для семейного отдыха. Команда проанализировала жилье, мероприятия и рестораны, чтобы найти идеальное место.
Об этом пишет express.co.uk.
Победителем семейного отдыха стал Краков в Польше, где было много соответствующих ресторанов и номеров.
Красивый Старый город Кракова является домом для самой большой средневековой рыночной площади в Европе, которая сейчас заполнена кафе и ресторанами.
Турист написал на Tripadvisor: "Это действительно хороший город. Большая площадь, на которой можно увидеть много исторических вещей.
Это безупречно чисто, а люди, которых мы встретили, были приветливы и готовы помочь. Я бы искренне рекомендовал этот город".
Лучшие места для малышей:
  • Краков, Польша.
  • Лиссабон, Португалия.
  • Дубай, ОАЭ.
  • Нью-Йорк, США.
  • Мадейра, Португалия.
  • Тенерифе, Испания.
  • Мальта.
  • Лансароте, Испания.
  • Барселона, Испания.
  • Аликанте, Испания.

Справка Finance.ua:

  • Европейская туристическая комиссия (ETC) показала, что ожидается, что к концу этого года Европа возобновит почти 75% объемов путешествий в 2019 году.
  • Данные, предоставленные ETC, свидетельствуют, что авиакомпании ЕС также показали хорошие результаты этим летом: августовский объем полетов упал всего на 11 процентов ниже уровня 2019 года.
Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших

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По материалам:
Finance.ua
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