Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших — Finance.ua

Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших
Исследования British Airways изучили данные, чтобы найти лучшее место для семейного отдыха. Команда проанализировала жилье, мероприятия и рестораны, чтобы найти идеальное место.
Об этом пишет express.co.uk.
Победителем семейного отдыха стал Краков в Польше, где было много соответствующих ресторанов и номеров.
Красивый Старый город Кракова является домом для самой большой средневековой рыночной площади в Европе, которая сейчас заполнена кафе и ресторанами.
Турист написал на Tripadvisor: "Это действительно хороший город. Большая площадь, на которой можно увидеть много исторических вещей.
Это безупречно чисто, а люди, которых мы встретили, были приветливы и готовы помочь. Я бы искренне рекомендовал этот город".
Лучшие места для малышей:
- Краков, Польша.
- Лиссабон, Португалия.
- Дубай, ОАЭ.
- Нью-Йорк, США.
- Мадейра, Португалия.
- Тенерифе, Испания.
- Мальта.
- Лансароте, Испания.
- Барселона, Испания.
- Аликанте, Испания.
Справка Finance.ua:
- Европейская туристическая комиссия (ETC) показала, что ожидается, что к концу этого года Европа возобновит почти 75% объемов путешествий в 2019 году.
- Данные, предоставленные ETC, свидетельствуют, что авиакомпании ЕС также показали хорошие результаты этим летом: августовский объем полетов упал всего на 11 процентов ниже уровня 2019 года.
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