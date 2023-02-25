Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших — Finance.ua

Направления, куда поехать с маленькими детьми: ТОП-10 лучших Сегодня 13:06 — Личные финансы

Исследования British Airways изучили данные, чтобы найти лучшее место для семейного отдыха. Команда проанализировала жилье, мероприятия и рестораны, чтобы найти идеальное место.

Об этом пишет express.co.uk

Победителем семейного отдыха стал Краков в Польше, где было много соответствующих ресторанов и номеров.

Красивый Старый город Кракова является домом для самой большой средневековой рыночной площади в Европе, которая сейчас заполнена кафе и ресторанами.

Турист написал на Tripadvisor: "Это действительно хороший город. Большая площадь, на которой можно увидеть много исторических вещей.

Это безупречно чисто, а люди, которых мы встретили, были приветливы и готовы помочь. Я бы искренне рекомендовал этот город".

Лучшие места для малышей:

Краков, Польша.

Лиссабон, Португалия.

Дубай, ОАЭ.

Нью-Йорк, США.

Мадейра, Португалия.

Тенерифе, Испания.

Мальта.

Лансароте, Испания.

Барселона, Испания.

Аликанте, Испания.

Справка Finance.ua:

Европейская туристическая комиссия (ETC) показала, что ожидается, что к концу этого года Европа возобновит почти 75% объемов путешествий в 2019 году.

Данные, предоставленные ETC, свидетельствуют, что авиакомпании ЕС также показали хорошие результаты этим летом: августовский объем полетов упал всего на 11 процентов ниже уровня 2019 года.

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