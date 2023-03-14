НАПК запустил счетчик подачи деклараций — Finance.ua

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НАПК запустил счетчик подачи деклараций

Казна и Политика
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НАПК запустил счетчик подачи деклараций
НАПК запустил счетчик подачи деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило счетчик подачи деклараций за 2021 год, отражающий статистику данных о количестве поданных публичными служащими деклараций за 2021 год.
Как сообщает пресс-служба НАПК, данные будут обновлять по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования.
"Несмотря на то, что обязанность подачи деклараций добровольная, прослеживается очень четкая тенденция. Рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот среди топ-чиновников и нардепов количество отчитавшихся минимальное. Мы надеемся, что это статистика улучшится, когда общественность сможет следить за этим процессом, — отметил глава Нацагентства Александр Новиков.
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По данным НАПК, по состоянию на 13 марта декларации подали более 336,6 тыс. человек.
Среди них: 29 193 должностных лица категории «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности); 29 народных депутатов; 2 действующих министра (министр образования и науки и министр обороны); 2 заместителя руководителя Офиса президента; 1715 судей; 7980 прокуроров, следователей, дознавателей; 5 голов ОГА и ОВА.
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НАПК напоминает, что сейчас декларирование публичными служащими добровольное. В то же время, с осени 2022 года в Верховной Раде ожидает голосование законопроект о возобновлении декларирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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