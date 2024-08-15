НАПК выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий — Finance.ua
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НАПК выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий

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Национальное агентство по предотвращению коррупции установило нарушения в каждом третьем отчете политических партий.
Об этом сообщает прессслужба НАПК.
Более 230 партий (из 379 зарегистрированных) отчитались о своей деятельности за 2020-й — 1 квартал 2024 года.
НАПК выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий
НАПК в январе-июле 2024 года проверило 100% поданных отчетов, а именно 1 236 отчетов центральных ячеек политических партий, из них 37 отчетов четырех парламентских партий за 2020 — 1 квартал 2024 года.
В НАПК отметили, что в течение 2020 — 1 квартала 2024 партии получили около 2,4 миллиарда гривен государственного финансирования.
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По результатам проверки отчетов партий НАПК установило нарушения в 466 отчетах, то есть в каждом третьем.
В ходе проверки отчетов партий в январе-июле НАПК выявило: взносы от фиктивных взносодателей, которые, согласно информации Государственной налоговой службы Украины, не имеют доходов за соответствующие периоды; сотрудничество с субъектами, имеющими признаки сомнительности, а также установление операций на бумаге; неотображение сведений о реальных размерах взносов/затрат.
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По состоянию на 10 августа 2024 года НАПК составил 81 протокол об административных правонарушениях. В частности, 56 протоколов об админправонарушениях — неподача отчетов политических партий (ст. 212−21 Кодекса Украины об административных правонарушениях); 21 протокол о нарушении порядка подачи отчетов политических партий (ст. 212−21 КУоАП); три протокола о нарушении порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212−15 КУоАП); один протокол о непредоставлении информации, документов и нарушении установленных законом сроков их предоставления (ст. 188−46 КУоАП).
Продолжается подготовка материалов по более чем 300 протоколам об административных правонарушениях.
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Кроме того, НАПК направило в правоохранительные органы девять уведомлений о совершении уголовных правонарушений — нарушение порядка финансирования политической партии, а именно: умышленное осуществление взноса лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющего на то права (ч. 2 ст. 159−1 Уголовного кодекса Украины). В частности, относительно вкладчиков партий «Слуга народа», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Блок Кернеса — Успешный Харьков!», «Всеукраинское объединение «Платформа Громад».
По материалам:
Укрінформ
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