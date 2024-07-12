Три четверти благотворительных фондов не подали финансовую отчетность за прошлый год — Опендатабот — Finance.ua
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Три четверти благотворительных фондов не подали финансовую отчетность за прошлый год — Опендатабот

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Более 22 тыс. благотворительных и почти 90 тыс. общественных организаций, 76% и 87% соответственно, не подали в Госстат финансовую отчетность о своей деятельности в 2023 году.
Такие данные обнародовал Опендатабот.
«22 417 благотворительных организаций не подали в Госстат финотчетность за прошлый год. Это 76% общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине. В общей сложности в прошлом году официально действовали 29 685 благотворительных организаций», — говорится в сообщении.
Три четверти благотворительных фондов не подали финансовую отчетность за прошлый год — Опендатабот
Чаще всего от отчетности уклоняются фонды, которые предоставляют социальную помощь — 87%, занимаются образованием — 6,8%, и общественные организации (ГО) — 4,3%.
Среди ОО тенденция к отказу от отчетности еще более заметна. В прошлом году отчеты не предоставили 87,5% от всех зарегистрированных организаций.
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Аналитики отмечают, что непредставление данных о финансах не является трендом военного времени. Такая тенденция продолжается уже несколько лет. С начала полномасштабной войны ситуация даже улучшилась. Так, в 2021 году отчеты не подавали 94% БО, а в 2022 — 82,4% БО. Среди общественных организаций в 2022 году не отчитывались 90,8%, в 2021 году — 96,5%.
Три четверти благотворительных фондов не подали финансовую отчетность за прошлый год — Опендатабот
Больше всего пренебрегают отчетностью благотворительные организации во временно оккупированных и прифронтовых регионах: в Луганской (98% не отчитываются), Донецкой (89%), Херсонской (87%). Вероятно, это связано с трудностями в работе из-за боевых действий. Антилидерами стали Николаевщина (77%), Запорожская область (76%) и Одесщина (75%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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