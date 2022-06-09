Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных — Finance.ua

Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять проект закона, запрещающий взыскание с военнослужащих и членов их семей долгов по кредитам.
Законопроект № 7414 о внесении изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения был поддержан членами комитета единогласно, также сократили сроки представления правок в законопроект.
Как рассказал соавтор законопроекта, глава налогового комитета Даниил Гетманцев, кредиторам и коллекторам предлагается запретить взыскивать долги с:
военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины и членов их семей;
военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей, а также членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание, и членов их семей;
членов добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных громад и выполнения задач территориальной обороны Украины; а также его близкими лицами (членами семьи заемщика), представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите.
«Заемщик, принадлежащий к одной из указанных категорий и желающий прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), сообщает о своей принадлежности к одной из этих категорий по адресу электронной почты кредитодателя или нового кредитора», — добавил Даниил Гетманцев.