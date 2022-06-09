Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных — Finance.ua

Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных

Сегодня 16:26 — Казна и Политика

Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять проект закона, запрещающий взыскание с военнослужащих и членов их семей долгов по кредитам.

Законопроект № 7414 о внесении изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения был поддержан членами комитета единогласно, также сократили сроки представления правок в законопроект.

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кредиторам и коллекторам предлагается запретить взыскивать долги с: Как рассказал соавтор законопроекта, глава налогового комитета Даниил Гетманцев,

военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины и членов их семей;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей, а также членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание, и членов их семей;

членов добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных громад и выполнения задач территориальной обороны Украины; а также его близкими лицами (членами семьи заемщика), представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите.

«Заемщик, принадлежащий к одной из указанных категорий и желающий прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), сообщает о своей принадлежности к одной из этих категорий по адресу электронной почты кредитодателя или нового кредитора», — добавил Даниил Гетманцев.

Кроме того, законопроект предусматривает, что кредитор незамедлительно уведомляет коллектора о принадлежности потребителя к одной из указанных категорий.

«Взаимодействие по урегулированию просроченной задолженности прекращается незамедлительно с момента получения ими такого уведомления», — отмечает народный депутат.

Следует отметить, что под редакцией проекта, подготовленного к первому чтению, такой порядок будет действовать в течение военного/чрезвычайного положения и шесть месяцев после него.

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