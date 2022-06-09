Правительство повысило ставки по военным облигациям — Finance.ua

Правительство повысило ставки по военным облигациям

Сегодня 11:01 — Личные финансы

Правительство повысило ставки по военным облигациям

Кабинет Министров внес изменения в постановление о выпуске военных облигаций, согласно которым вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, привязанная к учетной ставке НБУ. В настоящее время она составляет 25%.

Об этом говорится в правительственном постановлении № 659.

Как это будет работать? Плавающая ставка по военным облигациям будет рассчитываться исходя из среднего значения учетной ставки НБУ за годовой период, который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу осуществления очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.

Справка Finance.ua:

2 июня правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1500 базисных пунктов — до 25% годовых с предыдущих 10%. В итоге учетная ставка достигла наивысшего значения после августа 2015 г., когда она была на уровне 30%;

Национальный банк ожидал, что правительство отреагирует на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ;



в НБУ заявили, что ставки по ОВГЗ должны возрасти до уровня ожидаемой инфляции — то есть выше 20%;

однако Минфин перед аукционом 7 июня отказался повышать ставки и заявил, что «военные облигации — это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными»;

в результате Минфин продал 7 июня ОВГЗ всего на 810 млн гривен.

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