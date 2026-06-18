Налоговые поступления от резидентов Дія. City выросли на 77% Сегодня 07:11 — Казна и Политика

В настоящее время для компаний-резидентов Дія.City предусмотрены специальные налоговые условия.

За январь-май 2026 года резиденты специального правового и налогового пространства «Дія.City» уплатили в государственный бюджет 23,7 млрд грн налогов. Это на 77% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Дія.City.

По ее данным, за первые пять месяцев 2025 года компании-резиденты перечислили в бюджет 13,4 млрд. грн. налогов.

В Дія. City отмечают, что действующие условия работы являются одними из самых конкурентных в Европе и мире. Резиденты пространства получают не только специальный налоговый режим, но и инструменты масштабирования бизнеса, развития инновационных продуктов и привлечения инвестиций.

Какие налоговые условия действуют для резидентов

В настоящее время для компаний-резидентов Дія. City предусмотрены следующие налоговые условия:

налоги на труд — 5% налога на доходы физических лиц, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса от размера минимальной заработной платы;

корпоративное налогообложение — 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Дія. City объединяет более 4300 компаний, в которых работают более 169 тыс. ІТ-специалистов. За первые четыре месяца 2026 года резиденты уплатили 17,3 млрд грн налогов. Больше всего компаний-резидентов Дія. City зарегистрировано:

в Киеве — 2 376;

на Львовщине — 561;

на Днепропетровщине — 248;

на Харьковщине — 197;

на Киевщине — 188.

За годы работы сменился профиль компаний, вступающих в пространство. Если в 2022 году среди новых участников преобладали уже сформированные зрелые бизнесы, и только треть из них работали меньше года до присоединения, то сейчас ситуация другая. Сейчас 87% новых резидентов — это вновь созданные компании.

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