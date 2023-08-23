Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков — Finance.ua

Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков

Правительство утвердило изменения в положение о Государственной налоговой службе, которыми функции и права ГНС ​​приводятся в соответствие с нормами Налогового кодекса и Законом «О платежных услугах».

В частности, к небанковским поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег, которые не подали соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомление об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и к банкам и другим финансовым учреждениям.

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«ГНС предоставляется право получать от небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда — информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках», — отметили в министерстве.

Кроме того, уточняется, что постановление дает право ГНС взимать с небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных законодательством.

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Фінансовий клуб По материалам:

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