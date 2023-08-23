Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков

Казна и Политика
69
Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков
Налоговой предоставили доступ к информации об объеме и обращении средств небанков
Правительство утвердило изменения в положение о Государственной налоговой службе, которыми функции и права ГНС ​​приводятся в соответствие с нормами Налогового кодекса и Законом «О платежных услугах».
Об этом сообщил Минфин.
В частности, к небанковским поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег, которые не подали соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомление об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и к банкам и другим финансовым учреждениям.
Читайте также
«ГНС предоставляется право получать от небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда — информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках», — отметили в министерстве.
Место для вашей рекламы
Кроме того, уточняется, что постановление дает право ГНС взимать с небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных законодательством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.