Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС Сегодня 17:43

Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС

Украина делает еще один шаг в направлении цифровизации налогового контроля. Государственная налоговая служба (ГНС) при документальной проверке по вопросам бюджетного возмещения НДС впервые на практике применила стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Это решение открывает новую страницу во взаимодействии между бизнесом и налоговыми органами, поскольку позволяет отказаться от громоздких бумажных процедур в пользу быстрого и прозрачного цифрового анализа.

Эффективность на практике

По запросу ГНС налогоплательщик предоставил унифицированный аудиторский файл, заменивший массивы бумажных документов. Инспекторы получили доступ к полной аналитической информации о хозяйственных операциях в едином формате, что существенно упростило и ускорило проверку.

Читайте также Кабмин ввел обмен налоговой информацией о физлицах через систему «LOGICA»

Ключевые преимущества SAF-T UA

Оперативность — быстрая проверка правильности формирования налоговых обязательств и налогового кредита.

Отслеживание операций — анализ всей цепочки от первичных документов до финансовой отчетности.

Единственный формат данных — возможность сопоставления бухгалтерских записей с показателями налоговой отчетности без дополнительных требований.

Аналитический акцент — внимание сосредотачивается на сущности операций, а не на технической обработке бумаг.

Ресурсная эффективность — экономия времени и усилий как для бизнеса, так и для налоговых органов.

«SAF-T UA — это не только техническое решение, но и важный шаг к новой налоговой культуре, объединяющей украинский опыт с лучшими мировыми практиками», — отметили в налоговой.

Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.