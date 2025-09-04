0 800 307 555
Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС

Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС
Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС
Украина делает еще один шаг в направлении цифровизации налогового контроля. Государственная налоговая служба (ГНС) при документальной проверке по вопросам бюджетного возмещения НДС впервые на практике применила стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).
Это решение открывает новую страницу во взаимодействии между бизнесом и налоговыми органами, поскольку позволяет отказаться от громоздких бумажных процедур в пользу быстрого и прозрачного цифрового анализа.

Эффективность на практике

По запросу ГНС налогоплательщик предоставил унифицированный аудиторский файл, заменивший массивы бумажных документов. Инспекторы получили доступ к полной аналитической информации о хозяйственных операциях в едином формате, что существенно упростило и ускорило проверку.
Ключевые преимущества SAF-T UA

  • Оперативность — быстрая проверка правильности формирования налоговых обязательств и налогового кредита.
  • Отслеживание операций — анализ всей цепочки от первичных документов до финансовой отчетности.
  • Единственный формат данных — возможность сопоставления бухгалтерских записей с показателями налоговой отчетности без дополнительных требований.
  • Аналитический акцент — внимание сосредотачивается на сущности операций, а не на технической обработке бумаг.
  • Ресурсная эффективность — экономия времени и усилий как для бизнеса, так и для налоговых органов.
«SAF-T UA — это не только техническое решение, но и важный шаг к новой налоговой культуре, объединяющей украинский опыт с лучшими мировыми практиками», — отметили в налоговой.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
