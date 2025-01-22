Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников

Казна и Политика
11
Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников
Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников
Государственная налоговая служба Украины в 2024 году установила более 11 тысяч фактов использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.
Об этом сообщила ГНС.
«ГНС в течение 2024 года установила более 11 тысяч фактов использования работодателями наемного труда без оформления трудовых отношений. Эти данные переданы в Государственную службу по вопросам труда Украины», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных проверок более 7 тыс. работников оформили официальное трудоустройство.
Читайте также
В ГНС подчеркивают важность легализации трудовых отношений и заработной платы, особенно в условиях полномасштабной войны. Официальное трудоустройство предоставляет работникам преимущества в виде зачисления периода работы в страховой стаж, влияет на будущий размер пенсии, в случае потери работы появляется возможность получения государственной поддержки через центры занятости, а женщины имеют право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением должности.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.