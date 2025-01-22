Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников — Finance.ua

Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников Сегодня 05:27 — Казна и Политика

Налоговая в прошлом году обнаружила более 11 тысяч неоформленных работников

Государственная налоговая служба Украины в 2024 году установила более 11 тысяч фактов использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Об этом сообщила ГНС

«ГНС в течение 2024 года установила более 11 тысяч фактов использования работодателями наемного труда без оформления трудовых отношений. Эти данные переданы в Государственную службу по вопросам труда Украины», — говорится в сообщении.

По результатам проведенных проверок более 7 тыс. работников оформили официальное трудоустройство.

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В ГНС подчеркивают важность легализации трудовых отношений и заработной платы, особенно в условиях полномасштабной войны. Официальное трудоустройство предоставляет работникам преимущества в виде зачисления периода работы в страховой стаж, влияет на будущий размер пенсии, в случае потери работы появляется возможность получения государственной поддержки через центры занятости, а женщины имеют право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением должности.

Укрінформ По материалам:

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