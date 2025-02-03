Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії» — Finance.ua

Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії» Сегодня 14:21 — Личные финансы

Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії»

В последние дни зафиксировано распространение электронных писем, отправленных якобы от «Дії», о возможности получения ежегодного налогового возмещения.

Об этом сообщила пресс-служба Налоговой службы Украины.

Письма содержат ссылку на фишинговую страницу, которая визуально имитирует портал ID.GOV.UA.

На этой странице мошенники размещают:

информацию о «ежегодном налоговом возмещении»;

инструкции для прохождения идентификации;

предлагают ввести личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

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Полученные данные могут быть использованы для:

привязки вашего аккаунта к новому устройству;

авторизации в вашем банковском аккаунте, что позволяет им вывести денежные средства со счета.

В ГНС призывают, пользуясь электронной почтой:

соблюдать личную кибергигиену;

быть осторожными и внимательными при открытии вложений, даже если они поступили от известных адресатов;

не открывать полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.

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