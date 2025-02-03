Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії» — Finance.ua
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Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії»

Личные финансы
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Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії»
Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії»
В последние дни зафиксировано распространение электронных писем, отправленных якобы от «Дії», о возможности получения ежегодного налогового возмещения.
Об этом сообщила пресс-служба Налоговой службы Украины.
Письма содержат ссылку на фишинговую страницу, которая визуально имитирует портал ID.GOV.UA.
На этой странице мошенники размещают:
  • информацию о «ежегодном налоговом возмещении»;
  • инструкции для прохождения идентификации;
  • предлагают ввести личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).
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Полученные данные могут быть использованы для:
  • привязки вашего аккаунта к новому устройству;
  • авторизации в вашем банковском аккаунте, что позволяет им вывести денежные средства со счета.
Налоговая предупредила о фейковых письмах о возмещении якобы от «Дії»
В ГНС призывают, пользуясь электронной почтой:
  • соблюдать личную кибергигиену;
  • быть осторожными и внимательными при открытии вложений, даже если они поступили от известных адресатов;
  • не открывать полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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