Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн — Finance.ua
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Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн

Казна и Политика
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Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн
Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн
Государственная налоговая служба в октябре провела 432 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе продукции Apple. По результатам проверок на нарушителей будут наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
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Также в ходе проверок было зафиксировано более 190 случаев использования труда без официального оформления трудовых отношений. ДПС продолжает мероприятия по пяти крупнейшим сетям, занимающимся продажей контрабандной электроники.
Для проведения проверок и хронометража работы более 200 магазинов было привлечено более 550 работников ГНС, из которых более 260 работали в Киеве.
Контрольные мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушений законодательства. Выявленные материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности (БЭБ).
По материалам:
Діло
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