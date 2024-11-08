Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн — Finance.ua

Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Налоговая оштрафовала продавцов техники на 114 млн грн

Государственная налоговая служба в октябре провела 432 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе продукции Apple. По результатам проверок на нарушителей будут наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Также в ходе проверок было зафиксировано более 190 случаев использования труда без официального оформления трудовых отношений. ДПС продолжает мероприятия по пяти крупнейшим сетям, занимающимся продажей контрабандной электроники.

Для проведения проверок и хронометража работы более 200 магазинов было привлечено более 550 работников ГНС, из которых более 260 работали в Киеве.

Контрольные мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушений законодательства. Выявленные материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Діло По материалам:

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