Налоговая автоматически взыскала долгов на 876,5 млн грн Сегодня 13:05 — Казна и Политика

В государственный бюджет уже поступило 876,5 млн грн благодаря внедрению автоматизированной системы взыскания налогового долга.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Система начала работу в августе 2025 года. С тех пор средства были списаны со счетов более 8,7 тысяч налогоплательщиков.

Как работает новая система

По словам Карнаух, только с начала 2026 года с 3,9 тысяч плательщиков уже взыскали 323,1 млн грн в счет погашения долгов. Это на 162 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и в 3,1 раза превышает прошлогодний показатель.

Такой результат стал возможным благодаря электронному взаимодействию между ГНС, Государственной казначейской службой и платежными сервисами.

Списание средств происходит автоматически: если на счету должника есть деньги, они перечисляются в бюджет почти мгновенно без дополнительных процедур.

Кого касается и что изменилось

В ГНС подчеркивают, что механизм работает исключительно в рамках законодательства и применяется только после того, как долг согласован, а плательщик имел возможность оплатить его добровольно.

Система охватывает только юридических лиц. Задолженность физических лиц и ФЛП регулируется отдельно и находится в сфере ответственности Государственной исполнительной службы.

Ранее процесс взыскания часто затягивался из-за бумажной бюрократии и организационных трудностей. Автоматизация позволила минимизировать эти задержки и сделать процесс более быстрым и эффективным.

В налоговой подчеркивают, что продолжают движение в направлении цифровизации, внедряя прозрачные механизмы и сокращая влияние человеческого фактора.

