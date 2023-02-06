Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей — Finance.ua

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Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей

Казна и Политика
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Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей
Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей
Государственная налоговая служба (ГНС) в 2023 году усилит работу в направлении соблюдения законодательства о порядке проведения расчетов. Поскольку ведомство систематически получает жалобы от граждан о невыдаче чеков при покупке бытовой электроники, мобильных устройств и других гаджетов.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
«Значительная часть жалоб касается нарушений порядка проведения расчетов национальными торговыми сетями, торговые объекты которых находятся в разных регионах Украины», — уточняет налоговая.
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В прошлом году налоговики провели 213 фактических проверок налогоплательщиков, которые имеют значительные риски нарушения налогового законодательства в сфере расчетов.
В результате среди крупных сетей выявлено нарушений на 400 млн грн. Большинство касалось невыдачи чеков при продаже товаров и их учета по месту продажи.

Справка Finance.ua:

  • ГНС опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2023 год. В общей сложности налоговики запланировали провести более 4 тыс. проверок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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