Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей — Finance.ua

Налоговая анонсировала проверки крупных торговых сетей
Государственная налоговая служба (ГНС) в 2023 году усилит работу в направлении соблюдения законодательства о порядке проведения расчетов. Поскольку ведомство систематически получает жалобы от граждан о невыдаче чеков при покупке бытовой электроники, мобильных устройств и других гаджетов.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
«Значительная часть жалоб касается нарушений порядка проведения расчетов национальными торговыми сетями, торговые объекты которых находятся в разных регионах Украины», — уточняет налоговая.
В прошлом году налоговики провели 213 фактических проверок налогоплательщиков, которые имеют значительные риски нарушения налогового законодательства в сфере расчетов.
В результате среди крупных сетей выявлено нарушений на 400 млн грн. Большинство касалось невыдачи чеков при продаже товаров и их учета по месту продажи.
Справка Finance.ua:
- ГНС опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2023 год. В общей сложности налоговики запланировали провести более 4 тыс. проверок.
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