Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи Сегодня 09:15 — Личные финансы

Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи

Юристы рассказали, какие ценные подарки можно дарить и получать, чтобы не пришлось платить налог. Иначе стоимость таких вещей включат в налогооблагаемый доход.

Об этом пишет портал Новости. Live.

По словам юристов, если плательщик Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получил подарок в стоимости, составляющей менее 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете за месяц), то цену таких подарков не включают в налогооблагаемый доход. Речь идет о минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного налогового года.

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В случае если цена подарка больше 25 процентов одной минимальной зарплаты, то сумма превышения должна включаться в расчете общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НДФЛ.

Учитывая это, юристы резюмировали:

нужно покупать и дарить вещи, не превышающие 25% от минималки;

если подарены вещи в 2023 году, то стоимость не облагаемых налогом подарков будут рассчитывать, исходя из размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года, а если в 2024-м, то из нового размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года.

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