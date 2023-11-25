Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи — Finance.ua
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Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи

Личные финансы
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Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи
Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи
Юристы рассказали, какие ценные подарки можно дарить и получать, чтобы не пришлось платить налог. Иначе стоимость таких вещей включат в налогооблагаемый доход.
Об этом пишет портал Новости. Live.
По словам юристов, если плательщик Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получил подарок в стоимости, составляющей менее 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете за месяц), то цену таких подарков не включают в налогооблагаемый доход. Речь идет о минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного налогового года.
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В случае если цена подарка больше 25 процентов одной минимальной зарплаты, то сумма превышения должна включаться в расчете общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НДФЛ.
Учитывая это, юристы резюмировали:
  • нужно покупать и дарить вещи, не превышающие 25% от минималки;
  • если подарены вещи в 2023 году, то стоимость не облагаемых налогом подарков будут рассчитывать, исходя из размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года, а если в 2024-м, то из нового размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года.
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По материалам:
Novyny.live
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