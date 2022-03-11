Налоги во время войны: кому и какие льготы предоставляют — Finance.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.
Кто может не платить ЕСВ в военное время:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство по поручению президента сформировало пакет решений.
ФОП I-II группы полностью освобождаются от ЕСВ.
ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которых призвали в ряды ВСУ, других защитных формирований, в частности теробороны.
освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.
«Все это — на время военного положения и еще минимум на год после его завершения», — сообщил Президент.
Также откладывается уплата налогов для предприятий, не способных их заплатить. Отмена надзора и проверок, кроме контроля цен. Малый бизнес получил освобождение от ЕСВ. Следующим шагом может стать госзаказ на гуманитарку и товары двойного назначения, считает эксперт.
«Сейчас важнее всего, чтобы бизнес просто работал в тыловых зонах, где нет войны», — говорит экперт Павел Кухта.
Он призывает бизнесы из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Ужгорода и других регионов, где ситуация спокойная, работать.
«Нет никакого смысла в том, что там закрыты магазины, парикмахерские и другие бизнесы, которые нужны людям. Через эти регионы проходят миллионы беженцев. У них есть обычные человеческие потребности, которые нужно обслуживать. Это нормальная экономическая жизнь, и в тылу она должна работать», — убежден Кухта.