Налоги во время войны: кому и какие льготы предоставляют — Finance.ua

Налоги во время войны: кому и какие льготы предоставляют

Сегодня 14:08 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.

Кто может не платить ЕСВ в военное время:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство по поручению президента сформировало пакет решений.

ФОП I-II группы полностью освобождаются от ЕСВ.

ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которых призвали в ряды ВСУ, других защитных формирований, в частности теробороны.

освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.



«Все это — на время военного положения и еще минимум на год после его завершения», — сообщил Президент.

Также откладывается уплата налогов для предприятий, не способных их заплатить. Отмена надзора и проверок, кроме контроля цен. Малый бизнес получил освобождение от ЕСВ. Следующим шагом может стать госзаказ на гуманитарку и товары двойного назначения, считает эксперт.

«Сейчас важнее всего, чтобы бизнес просто работал в тыловых зонах, где нет войны», — говорит экперт Павел Кухта.

Он призывает бизнесы из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Ужгорода и других регионов, где ситуация спокойная, работать.

«Нет никакого смысла в том, что там закрыты магазины, парикмахерские и другие бизнесы, которые нужны людям. Через эти регионы проходят миллионы беженцев. У них есть обычные человеческие потребности, которые нужно обслуживать. Это нормальная экономическая жизнь, и в тылу она должна работать», — убежден Кухта.

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