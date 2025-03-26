Налоги для Bolt и Glovo: юрист рассказал нюансы законопроекта — Finance.ua

Налоги для Bolt и Glovo: юрист рассказал нюансы законопроекта Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Украине планируют принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах, таких как Bolt, Glovo, Uklon и т. д. Предполагается, что граждане, получающие доход от деятельности через такие платформы, будут платить налог в 5% и военный сбор — тоже 5%.

Читайте также В Украине хотят ввести новый налог — законопроект

Адвокат ЮКК «Де-юре» Стриченко Димитрий Анатольевич рассказал о нюансах законопроекта, который пока не рассматривался парламентом, а его текст был опубликован Министерством финансов.

Адвокат отмечает, что понятие «онлайн-платформа», согласно тексту законопроекта, — это любое программное обеспечение, включая вебсайт, его часть или приложения (включая мобильные приложения), доступное для пользователей и позволяющее продавцам товаров и услуг осуществлять коммуникацию с другими пользователями для осуществления прямо или косвенно отчетной деятельности для таких пользователей.

По словам эксперта, законодатель при этом уточняет, что термин «платформа» не включает программное обеспечение, не влияющее на возможность осуществления отчетной деятельности и обеспечивающее осуществление исключительно какой-либо из следующих операций:

обработку платежей, осуществляемых по отчетной деятельности;

информирование о или реклама отчетной деятельности для пользователей;

перенаправление или перевод пользователей на платформу.

То есть все платформы, связанные с отчетной деятельностью, попадают под действие закона. Такая деятельность заключается в следующем:

предоставление в аренду движимого/недвижимого имущества;

личные услуги;

продажа товаров.

«Таким образом, веб-сайт, приложение, которое позволяет предоставлять в аренду движимое/недвижимое имущество, личные услуги или продажу товаров, обеспечивает обработку платежей, информирует или рекламирует такие услуги и перенаправляет или переводит на другой сайт/приложение и является той платформой, которая попадет под „налоговую кассу“. Примеров сотни: начиная с популярных платформ купли/продажи товаров, продолжая сервисами такси, аренды авто, велосипедов, покупки еды и так далее», — сказал Стриченко.

Адвокат считает, что предложенный законопроект однозначно позволит вывести из тени миллиарды гривен потенциальных налогов, однако есть и нюансы, которыми могут воспользоваться пользователи, чтобы обойти налогообложение.

«Например, законодатель определил понятие „услуги“ как такое, которое осуществляется исключительно через такую ​​платформу онлайн или выполняется фактически. При этом оплата за такие услуги, как отметил продавец, должна осуществляться на такой платформе. Следовательно, наиболее вероятным будет уклонение от такой уплаты путем указания минимальной стоимости. Например, выполнение работы вместо реальной стоимости будет стоить 1 грн», — привел пример Стриченко.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.