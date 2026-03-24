Место для вашей рекламы

Налог на роскошь: сколько украинцы уплатили за авто премиум-класса

Личные финансы
В январе-феврале 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 16,5% больше и плюс 8,7 млн ​​грн.
Об этом сообщает Налоговая служба.

Кто должен платить

Налог платят владельцы легковых авто, возраст которых не больше 5 лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году — более 3,2 млн. грн.).
Ставка налога фиксированная — 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.

Кто среди лидеров

Как платят физические лица

Для граждан процедура максимально упрощена. Налоговые органы самостоятельно начисляют сумму налога и направляют налоговое уведомление-решение.
После получения такого уведомления физическое лицо должно уплатить налог в течение 60 дней. В случае просрочки предусмотрены штрафы и пеня.
Если владелец авто считает, что налог начислен ошибочно (например, автомобиль был продан), он имеет право обратиться в налоговую для проведения сверки данных.

Как платят юридические лица

Компании самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларацию.
Основные правила:
  • декларация подается каждый год до 20 февраля;
  • налог уплачивается авансовыми взносами поквартально;
  • ответственность за правильность расчетов несет предприятие.
Если в течение года компания покупает или продает автомобиль, налоговые обязательства корректируются в соответствии с периодом владения.
Также ГНС напоминает, что неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет финансовую ответственность.
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
Место для вашей рекламы
