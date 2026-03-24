Налог на роскошь: сколько украинцы уплатили за авто премиум-класса Сегодня 17:00 — Личные финансы

В январе-феврале 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 16,5% больше и плюс 8,7 млн ​​грн.

Об этом сообщает Налоговая служба.

Кто должен платить

Налог платят владельцы легковых авто, возраст которых не больше 5 лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году — более 3,2 млн. грн.).

Ставка налога фиксированная — 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.

Кто среди лидеров

Как платят физические лица

Для граждан процедура максимально упрощена. Налоговые органы самостоятельно начисляют сумму налога и направляют налоговое уведомление-решение.

После получения такого уведомления физическое лицо должно уплатить налог в течение 60 дней. В случае просрочки предусмотрены штрафы и пеня.

Если владелец авто считает, что налог начислен ошибочно (например, автомобиль был продан), он имеет право обратиться в налоговую для проведения сверки данных.

Как платят юридические лица

Компании самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларацию.

Основные правила:

декларация подается каждый год до 20 февраля;

налог уплачивается авансовыми взносами поквартально;

ответственность за правильность расчетов несет предприятие.

Если в течение года компания покупает или продает автомобиль, налоговые обязательства корректируются в соответствии с периодом владения.

Также ГНС напоминает, что неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет финансовую ответственность.

