Налог на роскошь: сколько украинцы уплатили за авто премиум-класса
В январе-феврале 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 16,5% больше и плюс 8,7 млн грн.
Об этом сообщает Налоговая служба.
Кто должен платить
Налог платят владельцы легковых авто, возраст которых не больше 5 лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году — более 3,2 млн. грн.).
Ставка налога фиксированная — 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.
Как платят физические лица
Для граждан процедура максимально упрощена. Налоговые органы самостоятельно начисляют сумму налога и направляют налоговое уведомление-решение.
После получения такого уведомления физическое лицо должно уплатить налог в течение 60 дней. В случае просрочки предусмотрены штрафы и пеня.
Если владелец авто считает, что налог начислен ошибочно (например, автомобиль был продан), он имеет право обратиться в налоговую для проведения сверки данных.
Как платят юридические лица
Компании самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларацию.
Основные правила:
- декларация подается каждый год до 20 февраля;
- налог уплачивается авансовыми взносами поквартально;
- ответственность за правильность расчетов несет предприятие.
Если в течение года компания покупает или продает автомобиль, налоговые обязательства корректируются в соответствии с периодом владения.
Также ГНС напоминает, что неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет финансовую ответственность.
Также по теме
Налог на роскошь: сколько украинцы уплатили за авто премиум-класса
В Германии не хватает людей на ремесленные профессии
На сколько в этом году подорожает пасхальная корзина — эксперты
Доходы и условия жизни украинцев хотят обследовать: для чего это
Регистрация авто после растаможки: что нужно знать
Военные смогут подать заявление на пособие через «Дію»: начался бета-тест услуги