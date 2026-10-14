Наличных в Украине стало больше: сколько банкнот и монет приходится на человека

По состоянию на 1 октября 2026 года в наличном обращении Украины находилось 973 млрд грн. Это на 46,7 млрд грн, или 5% больше, чем в начале года, когда сумма составила 926,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Если в I квартале этого года наблюдалось изъятие наличных из оборота, то во II и III кварталах спрос на наличные деньги оживился. Это стала тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью», — объясняют в Нацбанке.

В то же время темпы роста наличных денег в обращении замедлились по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2025 г. этот показатель составлял 8,2%.

«Дополнительным фактором увеличения объемов наличных денег в обращении в III квартале стало усиление интенсивности воздушных атак на критическую инфраструктуру, в частности энергетическую, логистическую, продовольственную и телекоммуникационную», — добавляет регулятор.

Сколько банкнот и монет находится в обращении

По состоянию на 1 октября 2026 года в наличном обращении находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 962,5 млрд грн. Кроме того, в обращении было 15,4 млрд монет на сумму 10,4 млрд грн. Памятные и инвестиционные монеты в эту статистику не включены.

В среднем на одного жителя Украины приходилось 64 банкноты и 199 платежных разменных и оборотных монет. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2025 года этот показатель составлял 64 банкноты и 193 монеты.

Среди банкнот наиболее распространенными были купюры номиналом 500 грн, они составляли 25,3% от общего количества банкнот в обращении. Меньше всего было банкнот номиналом 2000 грн — всего 0,01%.

НБУ напомнил, что с 4 сентября 2026 года в наличное обращение ввели 0,4 млн банкнот номиналом 2000 грн на общую сумму 0,7 млрд грн.

Какие монеты чаще всего используют в Украине

В настоящее время в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 грн.

Больше всего в обращении монет номиналом 1 грн — они составляют 4,9% от общего количества оборотных монет. Меньше всего монет номиналом 5 грн — 2,7%.

Отдельно идет постепенное извлечение монет номиналом 10 коп. Этот процесс начался с 1 октября 2025 года. Пока такие монеты составляют 26,7% от общего количества монет в обращении, однако они уже не играют существенной роли в наличных расчетах за товары и услуги.

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В то же время, сохраняется стабильный спрос на разменные монеты номиналом 50 коп., в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля составляет 9,1% от общего количества монет в обращении.