Наличная гривна усиливается: аналитики рассказали, что происходит с курсом валют — Finance.ua
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Наличная гривна усиливается: аналитики рассказали, что происходит с курсом валют

Валюта
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Наличная гривна усиливается: аналитики рассказали, что происходит с курсом валют
Наличная гривна усиливается: аналитики рассказали, что происходит с курсом валют
Общая ситуация на валютном рынке на прошлой неделе улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривны укрепился.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU. Аналитики отметили, что на межбанковском рынке объем торговли валютой снизился.
На наличном рынке уменьшился дисбаланс между покупкой и продажей валюты домохозяйствами, и за четыре дня население приобрело наличной валюты на 39 млн дол. больше, чем продало. Это на 9 млн дол. меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Но спрос переместился в безналичный сегмент розничного рынка, где покупка валюты увеличилась.
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За неделю курс гривны в системно важных банках усилился на 0,5% до 37,2-37,9 грн/долл., а с начала укрепления составляет примерно 7%.
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«Уменьшение объемов торговли валютой на межбанковском рынке могло быть следствием уменьшения бизнес-активности из-за проблем с экспортом сельхозпродукции и выходным днем в понедельник в Европе. На розничном рынке возрос интерес к покупке безналичной валюты с последующим размещением на депозитах. Это уменьшило покупку наличной валюты и соответственно улучшило сбалансированность наличного сегмента рынка», — сообщили в ICU.
По материалам:
УНІАН
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