НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло — Finance.ua

НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло Сегодня 21:01 — Валюта

НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время значительно улучшилась. Однако это не может быть поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка по уровню учетной ставки 26 апреля 2023 года.

«Улучшение макрофинансовой ситуации весной продолжалось. В частности, инфляция в дальнейшем снижалась стремительнее, чем ожидалось. Этому в значительной степени способствовало достаточное предложение продовольствия, насыщение рынка горючего и достаточно быстрая стабилизация энергетического сектора после массированных ракетных атак россии», — говорится в сообщении.

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Кроме того, положительное влияние оказало ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке. «Последнее обусловливалось не только сезонным увеличением предложения валюты аграриями и снижением спроса на энергетический импорт, но и результативностью предыдущих мер НБУ, в частности, за счет усиления мер по финансовому мониторингу», — отметили в НБУ.

В то же время в НБУ считают, что определенные положительные сдвиги в динамике отдельных макроэкономических показателей в последние месяцы не могут служить поводом для чрезмерного оптимизма.

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«Инфляционное давление остается значительным, а инфляционные ожидания — до сих пор близки к максимальным уровням в предыдущие кризисные периоды. Полномасштабная война продолжается, поэтому сохраняются многочисленные риски, напрямую или косвенно связанные с ней. Их реализация может привести к негативным эффектам: усилить давление на курс и международные резервы, а также разбалансировать ожидания, создавая угрозу разворота тренда на снижение инфляции. НБУ должен предотвратить развертывание такого сценария», — говорится в сообщении.

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