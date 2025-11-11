Наличка или цифровые платежи: как рассчитываются в разных странах в 2025 году (инфографика)
Больше всего наличных расчетов сохраняется в беднейших странах — прежде всего из-за слабой банковской инфраструктуры и ограниченного доступа к цифровым услугам.
Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist, в котором проанализировали 123 государства и определили долю ежедневных транзакций, которые проводятся именно за наличные деньги. Исследование показывает, где наличка до сих пор «правит бал», а где уже становится скорее исключением.
Где наличные все еще доминируют
В тройке стран с самой высокой долей наличных операций:
- Мьянма — 98% ежедневных транзакций совершаются наличными;
- Эфиопия — 95%;
- Гамбия — 95%.
Почему? Как объясняют эксперты, в этих странах у большинства населения вовсе нет банковских счетов, уровень интернет-покрытия остается низким, а бизнесы не могут позволить себе карточные терминалы. Поэтому физические деньги остаются самым простым и доступным способом расчета — даже если это ограничивает возможность людей накапливать средства или пользоваться кредитами.
Наличные в странах со средним уровнем доходов
Даже там, где экономика растет, доля наличных платежей все еще высока. Например, в:
- Камбодже, Лаосе, Непале — около 90%;
- Индии — около 70%, но именно здесь государственная система UPI (Unified Payments Interface) активно стимулирует переход к цифровым платежам.
Кто отказывается от налички
На противоположной стороне рейтинга — развитые страны с развитыми финтех-системами:
- Норвегия и Южная Корея — около 10% наличных операций, самые низкие показатели в мире;
- США — примерно 16%.
Здесь цифровые расчеты поддержаны скоростным интернетом, высоким уровнем использования смартфонов и сильной защитой прав потребителей. Бизнесы получают преимущества в виде скорых платежей и меньшего риска вооруженных ограблений или мошенничества.
Исключения
Есть и страны, где использование наличных остается высоким, но не из-за отсталости технологий:
- Япония — около 60% наличных платежей. Это связано с привычками населения и широкой долей старшего поколения, особенно в сельских районах;
- Германия — около 51%. Здесь важную роль играют вопросы конфиденциальности и недоверие к крупным финансовым институтам;
- Китай — всего 10%, несмотря на средний уровень дохода выше среднего. Страна массово перешла на мобильные платежи (Alipay, WeChat Pay), фактически «перепрыгнув» этап карточных систем.
