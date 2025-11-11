0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наличка или цифровые платежи: как рассчитываются в разных странах в 2025 году (инфографика)

17
Наличка или цифровые платежи: как рассчитываются в разных странах в 2025 году (инфографика)
Наличка или цифровые платежи: как рассчитываются в разных странах в 2025 году (инфографика)
Больше всего наличных расчетов сохраняется в беднейших странах — прежде всего из-за слабой банковской инфраструктуры и ограниченного доступа к цифровым услугам.
Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist, в котором проанализировали 123 государства и определили долю ежедневных транзакций, которые проводятся именно за наличные деньги. Исследование показывает, где наличка до сих пор «правит бал», а где уже становится скорее исключением.

Где наличные все еще доминируют

В тройке стран с самой высокой долей наличных операций:
  • Мьянма — 98% ежедневных транзакций совершаются наличными;
  • Эфиопия — 95%;
  • Гамбия — 95%.
Почему? Как объясняют эксперты, в этих странах у большинства населения вовсе нет банковских счетов, уровень интернет-покрытия остается низким, а бизнесы не могут позволить себе карточные терминалы. Поэтому физические деньги остаются самым простым и доступным способом расчета — даже если это ограничивает возможность людей накапливать средства или пользоваться кредитами.

Наличные в странах со средним уровнем доходов

Даже там, где экономика растет, доля наличных платежей все еще высока. Например, в:
  • Камбодже, Лаосе, Непале — около 90%;
  • Индии — около 70%, но именно здесь государственная система UPI (Unified Payments Interface) активно стимулирует переход к цифровым платежам.
Читайте также

Кто отказывается от налички

На противоположной стороне рейтинга — развитые страны с развитыми финтех-системами:
  • Норвегия и Южная Корея — около 10% наличных операций, самые низкие показатели в мире;
  • США — примерно 16%.
Здесь цифровые расчеты поддержаны скоростным интернетом, высоким уровнем использования смартфонов и сильной защитой прав потребителей. Бизнесы получают преимущества в виде скорых платежей и меньшего риска вооруженных ограблений или мошенничества.
Наличка или цифровые платежи: как рассчитываются в разных странах в 2025 году (инфографика)

Исключения

Есть и страны, где использование наличных остается высоким, но не из-за отсталости технологий:
  • Япония — около 60% наличных платежей. Это связано с привычками населения и широкой долей старшего поколения, особенно в сельских районах;
  • Германия — около 51%. Здесь важную роль играют вопросы конфиденциальности и недоверие к крупным финансовым институтам;
  • Китай — всего 10%, несмотря на средний уровень дохода выше среднего. Страна массово перешла на мобильные платежи (Alipay, WeChat Pay), фактически «перепрыгнув» этап карточных систем.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems