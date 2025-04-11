Накопить необходимый объем газа на следующую зиму будет настоящим челленджем — советник премьера Сегодня 09:30 — Энергетика

Накопить необходимый объем газа на следующую зиму будет настоящим челленджем — советник премьера

Успешность накопления необходимого объема газа на следующий отопительный сезон будет зависеть от наличия средств у Группы «Нафтогаз» на эти цели, ресурса на европейских рынках, а также пропускной способности межгосударственных интерконнекторов.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко на брифинге в Медиацентре Украины.

«Есть четкое понимание, какой объем газа надо накопить до начала ОЗП. Скажу честно, это некий челлендж, потому что для выполнения этой задачи ключевыми будут три фактора: достаточность финансового ресурса для закупки, наличие самого газа на европейских рынках (…), а также ограничение максимально возможной пропускной способности межгосударственных интерконнекторов», — сказал Бойко.

Он не стал уточнять, какой именно объем нужно будет импортировать, отметил только, что годовое потребление Украиной голубого топлива чуть меньше 20 млрд куб. м.

Касательно финансирования закупки газа Бойко отметил, что «есть много хороших наработок», но переадресовал этот вопрос самой НАК.

В то же время он обратил внимание, что текущий баланс газа делает невозможным реализацию стратегии, которая была уместна в прошлые годы и предусматривала закупку газа в три летних месяца, когда он дешевле.

Бойко подчеркнул, что цена на газ будет совсем не решающей в подготовке к новому ОЗП.

«При текущем балансе газа этот импорт должен осуществляться на постоянной основе, и фактор цены не является ключевым, потому что у нас должно быть понимание: чтобы выйти на плановые показатели накопления, импорт нельзя останавливать даже тогда, когда цена нам не очень нравится или когда есть ожидание, что она снизится», — считает советник премьера.

Он также отметил, что Украина будет сталкиваться с ситуацией, «когда взгляд нужно будет устремлять за океан и работать со сжиженным газом из США».

Как сообщалось, в конце марта 2025 года член правления и коммерческий директор группы «Нафтогаз» Дмитрий Абрамович отметил, что к началу следующего отопительного сезона до 1 ноября этого года Украине нужно импортировать 4,5−4,6 млрд куб. м природного газа.

Комментируя в ходе профильной дискуссии в Energy Club 1 апреля эти заявления топ-менеджера «Нафтогаза», руководитель департамента по рыночной и трейдинговой аналитике Д. Трейдинг Кирилл Бражко указал, что в текущих фьючерсах импорт таких объемов обойдется в $2,8 млрд. Он отметил, что НАК пока нашел менее трети необходимых средств, но другим важным вопросом является график импорта. По его словам, поскольку до ОЗП-2025/2026 остается чуть более 200 дней, то чтобы обеспечить необходимый объем, нужно импортировать 22 млн куб. м газа в сутки и начинать уже сейчас.

«За прошлые годы мы забыли о таком импорте и как его обеспечивать (…). Мощности на импорт ограниченны. Самым дешевым направлением являются венгерское и польское, но они достаточно ограничены — 8 млн куб. м и 6,4 млн куб. м в сутки. Этих объемов недостаточно, даже если начать импорт с сегодняшнего дня. Надо будет применять словацкое и румынское направления, где тарифы операторов выше, поэтому при смещении графика ближе к зиме придется переплачивать за импорт из этих стран», — описал он ситуацию, добавив, что, на его взгляд, более дешевого газа в Европе накануне ОЗП не будет.

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