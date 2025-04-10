«Нафтогаз» возобновил более половины добычи, утраченной после обстрелов рф — Finance.ua
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«Нафтогаз» возобновил более половины добычи, утраченной после обстрелов рф

Энергетика
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«Нафтогаз» возобновил более половины добычи, утраченной после обстрелов рф
«Нафтогаз» возобновил более половины добычи, утраченной после обстрелов рф
Группа «Нафтогаз» возобновила половину объемов добычи, утраченных из-за вражеских атак в феврале.
Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Роман Чумак. По его словам, этот отопительный сезон стал самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения.
За первые три месяца текущего года враг нанес более 8 ракетно-дроновых атак по объектам группы, это более 100 попаданий. Он сообщил, что в кризисной ситуации группа обеспечила срочный импорт газа, что позволило гарантировать тепло в домах украинцев.
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Чумак отметил, что подготовка к следующей зиме уже началась.
Украина увеличила импорт газа из Европейского Союза этой зимой, после того как российские ракеты повредили объекты. Добыча Украины могла упасть на 40% после российских ракетных атак по сектору.
До последних атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Страна покрывала дефицит из газохранилищ.
Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с этого времени объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.
По материалам:
Forbes.ua
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