«Нафтогаз» увеличил объемы закупки американского газа — Finance.ua
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«Нафтогаз» увеличил объемы закупки американского газа

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» увеличил объемы закупки американского газа
«Нафтогаз» увеличил объемы закупки американского газа
НАК «Нафтогаз Украины» подписал контракт на поставку еще около 100 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) с польской компанией ORLEN. Топливо будет поступать из партии американского LNG.
Об этом сообщает НАК.
Это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн кубометров LNG.
После регазификации газ транспортируют на польско-украинскую границу.
Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон, сообщили в пресс-службе НАК.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и польская государственная компания ORLEN подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа (LNG). В рамках меморандума о сотрудничестве «Нафтогаз» и ORLEN также подписали контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии сжиженного природного газа, которая будет доставлена ​​в терминал в Клайпеде (Литва).
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что в текущем году Украина может импортировать большие объемы американского газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Липпа сказал, что в целом Украина может импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.
Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не трубопроводный газ, и, по словам Липпы, большая часть этого объема может поступать из Соединенных Штатов.
По материалам:
РБК-Україна
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