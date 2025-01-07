Наименьшее количество откликов за два года: что сейчас происходит в IT — Finance.ua

Наименьшее количество откликов за два года: что сейчас происходит в IT Сегодня 16:01 — Личные финансы

Наименьшее количество откликов за два года: что сейчас происходит в IT

В декабре на DOU было опубликовано на 573 вакансии меньше, чем в ноябре — 4584. Ниже показатель был только в феврале и июне. Сказывается предпраздничное снижение активности компаний и кандидатов.

Об этом говорится в ежемесячной аналитике DOU.

Если посмотреть динамику по полугодиям, то во втором полугодии 2024-го количество вакансий на DOU продолжило расти — плюс 9%.

Наиболее стремительно во втором полугодии росла категория Hardware (+42%). Из нетехнических — Legal и HR.

Количественно больше всего выросли категории QA (+369 вакансий), HR (+272) и аналитиков (+225). Больше всего снизилось количество вакансий Sales (-93), Artist (-74) и Security (-46).

Только в пяти категориях в декабре количество вакансий незначительно выросло (AI/ML, DevOps, Android, React Native и Rust). В других — уменьшилась.

Во втором полугодии категория miltech-вакансий выросла на 56% - плюс 500 вакансий за полгода.

Наименьшее среднее количество откликов за два года

Среднее количество откликов на вакансию в декабре снизилось до 24,6. Это меньше всего за последние два года.

Несмотря на всеобщее уменьшение конкуренции, в 14 категориях в декабре она незначительно возросла. Среди них — Front-end (в среднем 92,7 отклика на вакансию), а также Engineering Manager, Analyst, Support, Copywriter, Flutter, Golang и т. д.

У QA противоположная ситуация — в среднем 65,8 отклика на вакансию. Меньше было только в ноябре 2022-го.

Более 40 откликов на вакансию в среднем получили Java, Project Manager, Design.

Выросли вакансии на ремоуте, в Киеве и за рубежом

Во втором полугодии 2024-го больше всего прибавилось удаленных вакансий — на более чем две тысячи больше, чем в первом полугодии (или +12%). Также было на тысячу вакансий больше, чем в Киеве (или +8%). Стремительнее всего росли вакансии за рубежом — +26% за полгода.

Положительную динамику по количеству вакансий сохранил Львов (+3% за полгода). В других городах незначительное падение количества вакансий: Днепр — минус 12%, Винница — минус 4%, Одесса — минус 9%, Ивано-Франковск — минус 1%.

Читайте также Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика)

Количественно за последние пол года больше всего выросла категория 1−5 лет опыта. Однако наиболее стремительно выросли вакансии для специалистов без опыта: +33% за полгода, также по 11% прибавилось в категориях «более 5 лет опыта» и «до года».

В декабре для самых опытных кандидатов было больше всего вакансий в категориях Front-end, Node. js и DevOps. В других группах традиционно лидирует маркетинг.

Компании стали менее активными перед праздниками

В декабре компании традиционно снизили активность перед праздниками — зарегистрировалось 67 новых.

Всего во втором полугодии на DOU появилось 573 новых компании, на 138 меньше, чем в первом полугодии.

1425 компаний размещали вакансии в декабре — это самый низкий показатель за год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.