Наиболее популярные среди украинцев банки по вкладам — Finance.ua

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Наиболее популярные среди украинцев банки по вкладам

Казна и Политика
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Наиболее популярные среди украинцев банки по вкладам
Наиболее популярные среди украинцев банки по вкладам
По состоянию на 1 декабря 2024 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 347 млрд гривен. Более трети вкладов (35,7%) были в долларах и евро.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,0 млн вкладчиков, которые хранили 507, млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 208,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 9,0 млн вкладчиков, сумма — 100,4 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 77,7 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 62,1 млрд гривен.
Наиболее популярные среди украинцев банки по вкладам

Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,5 млн вкладов граждан и ФЛП.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 866 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 481 млрд гривен.
Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.

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По материалам:
РБК-Україна
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