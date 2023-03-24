Нафтогаз запустил две новые мощные скважины — Finance.ua
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Нафтогаз запустил две новые мощные скважины

Энергетика
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Нафтогаз запустил две новые мощные скважины
Нафтогаз запустил две новые мощные скважины, Фото: Нафтогаз
В марте специалисты НАК «Нафтогаз Украины» запустили две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тысяч кубометров газа в сутки.
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает пресс-служба компании.
«Мы не только обеспечиваем работу наших объектов, но и работаем над бурением новых скважин. Только за март мы запустили две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тыс. куб. м в день. Значительный результат на этих скважинах удалось добиться благодаря применению современных подходов к разработке месторождений углеводородов», — отметил Чернышев.
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В ходе поездки председатель правления также встретился с коллективами, работающими на местах, и обсудил вопросы, которые требуют первоочередного решения.
Как сообщалось, АО «Укргаздобыча» в марте пробурило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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