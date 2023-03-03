Нафтогаз в этом году существенно увеличит инвестиции в добычу газа — Чернышев — Finance.ua
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Нафтогаз в этом году существенно увеличит инвестиции в добычу газа — Чернышев

Энергетика
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Нафтогаз в этом году существенно увеличит инвестиции в добычу газа — Чернышев
Нафтогаз в этом году существенно увеличит инвестиции в добычу газа — Чернышев
В 2023 году НАК «Нафтогаз Украины» планирует увеличивать добычу газа в западных областях Украины.
Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины» в Телеграме.
«В этом году „Нафтогаз“ будет существенно инвестировать в добычу, в тех регионах, где это сегодня возможно. Даже там, где это в какой-то степени рисковано. Мы должны двигаться вперед и обеспечить страну собственным газом», — сказал глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.
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Отмечается, что по объективным причинам сокращение добычи газа наблюдается на востоке Украины. Но благодаря героизму наших газовщиков эти потери минимальны.
Вместо этого «Нафтогаз» работает над увеличением добычи углеводородов в западных областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.
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Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» намерена нарастить добычу газа в 2023 году на 1 млрд кубометров, чтобы совокупный объем добычи предприятий страны приблизился к 19 млрд кубометров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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