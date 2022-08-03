Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам — Finance.ua

Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам

Нафтогаз направил владельцам еврооблигаций повторный запрос о согласии об отсрочке выплат по ним на два года.

Об этом говорится в биржевом сообщении в среду, 3 августа.

В отличие от первоначального запроса, НАК предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить оборот на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.

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«Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом отвечает условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированным украинским Сувереном 20 июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Нафтогаз отметил, что новый запрос утвержден Кабмином.

«Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям», — отмечают в НАК.

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