Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам — Finance.ua

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Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам

Казна и Политика
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Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам
Нафтогаз сделал новое предложение кредиторам
Нафтогаз направил владельцам еврооблигаций повторный запрос о согласии об отсрочке выплат по ним на два года.
Об этом говорится в биржевом сообщении в среду, 3 августа.
В отличие от первоначального запроса, НАК предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить оборот на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.
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«Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом отвечает условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированным украинским Сувереном 20 июля 2022 года», — говорится в сообщении.
Нафтогаз отметил, что новый запрос утвержден Кабмином.
«Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям», — отмечают в НАК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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