Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта — Finance.ua

Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта Сегодня 12:47 — Фондовый рынок

Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта

Американское рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт) с «C» по истечении льготного периода по пропущенному погашению еврооблигаций. Это произошло 26 июля.

«Fitch снизило долгосрочный РДЭ „Нафтогаза“ в иностранной валюте до „RD“ (ограниченный дефолт) с „C“ по истечении льготного периода после пропущенного погашения еврооблигаций, подлежащего погашению 19 июля 2022 г., и неспособности одобрить первоначальное ходатайство держателей. „Нафтогаз“ планирует подать альтернативный запрос согласия. Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне „C“ с рейтингом возврата активов „RR4“», — говорится в заявлении Fitch.

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Отмечается, что на краткосрочную ликвидность «Нафтогаза» существенно повлияет покупка дополнительных объемов газа на рынке в соответствии с указаниями правительства. Кроме того, на ликвидность могут повлиять возможные сбои в работе и сокращение сбора дебиторской задолженности.

Кроме «Нафтогаза», Fitch Ratings снизило рейтинги еще двух компаний из Украины. Речь идет о НЭК «Укрэнерго» и Ferrexpo.

НАК «Нафтогаз Украины» в последний день льготного периода 26 июля не выплатил владельцам евробондов долги облигаций. Это означает дефолт украинской компании.

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Обозреватель По материалам:

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