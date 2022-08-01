Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта — Finance.ua
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Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта

Фондовый рынок
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Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта
Агентство Fitch снизило рейтинг «Нафтогаза» после дефолта
Американское рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт) с «C» по истечении льготного периода по пропущенному погашению еврооблигаций. Это произошло 26 июля.
«Fitch снизило долгосрочный РДЭ „Нафтогаза“ в иностранной валюте до „RD“ (ограниченный дефолт) с „C“ по истечении льготного периода после пропущенного погашения еврооблигаций, подлежащего погашению 19 июля 2022 г., и неспособности одобрить первоначальное ходатайство держателей. „Нафтогаз“ планирует подать альтернативный запрос согласия. Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне „C“ с рейтингом возврата активов „RR4“», — говорится в заявлении Fitch.
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Отмечается, что на краткосрочную ликвидность «Нафтогаза» существенно повлияет покупка дополнительных объемов газа на рынке в соответствии с указаниями правительства. Кроме того, на ликвидность могут повлиять возможные сбои в работе и сокращение сбора дебиторской задолженности.
Кроме «Нафтогаза», Fitch Ratings снизило рейтинги еще двух компаний из Украины. Речь идет о НЭК «Укрэнерго» и Ferrexpo.
НАК «Нафтогаз Украины» в последний день льготного периода 26 июля не выплатил владельцам евробондов долги облигаций. Это означает дефолт украинской компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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