Владельцы еврооблигаций «Нафтогаза» не согласились на отсрочку выплат по ним — Finance.ua
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Владельцы еврооблигаций «Нафтогаза» не согласились на отсрочку выплат по ним

Фондовый рынок
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Держатели евробондов НАК «Нафтогаз Украины» отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.
Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает «Интерфакс-Украина».
Отмечается, что владельцы еврооблигаций не приняли запрос на согласие об отсрочке выплат, который компания сформулировала около двух недель назад.
В свою очередь, НАК планирует выйти с новым предложением в связи с запретом правительства на проведение выплат по имеющимся условиям и поручением их изменить.
«С момента запуска запроса согласия „Нафтогаз“ ведет конструктивные обсуждения с владельцами облигаций. В свете постановления Кабинета Министров № 625 от 21 июля, которое приказывает „Нафтогазу“ заключить новое соглашение... на условиях, отличных от условий, предложенных в запросе согласия, и ограничивает дальнейшие действия „Нафтогаза“ без отдельного утверждения Кабинетом Министров, (...) „Нафтогаз“ ожидает сформулировать новое предложение», — говорится в биржевом сообщении.
Напоминаем:
12 июля НАК «Нафтогаз Украины» через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов на два года.
14 июля с такой просьбой компания обратилась ко всем международным кредиторам.
Владельцев облигаций НАК «Нафтогаз Украины» призвали отклонить запрос компании на двухлетнюю отсрочку выплат по долгам.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК «Нафтогаз Украины» с «CCC» до «C» после того, как компания запросила согласие на двухлетнюю отсрочку выплат по своим еврооблигациям.
Председатель правления компании Витренко заявил, что НАК был вынужден обратиться к держателям евробондов с предложением о добровольной отсрочке выплат по бумагам на два года в связи с решением правительства накопить к предстоящему отопительному сезону 19 млрд куб. м — на эти цели нужно было найти около 8 миллиардов долларов.
Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» согласовывать с правительством любые действия по выполнению долговых обязательств и неудовлетворительно оценил работу правления компании.
По материалам:
Економічна Правда
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