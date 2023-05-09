Нафтогаз с начала года уплатил почти 33 миллиарда налогов — Finance.ua

Нафтогаз с начала года уплатил почти 33 миллиарда налогов Сегодня 05:20 — Фондовый рынок

Нафтогаз с начала года уплатил почти 33 миллиарда налогов

НАК «Нафтогаз Украины» за январь-апрель 2023 года уплатила в сводный бюджет Украины почти 33 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

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«Несмотря на войну и вызванные ею последствия, группа Нафтогаз остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и надежной поддержкой для казны. Только в апреле мы аккумулировали 6,2 млрд грн налогов, что составляет почти 13% всех налоговых поступлений государственного бюджета страны», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

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Отмечается, что 15% всех налоговых поступлений государственного бюджета Украины за четыре месяца 2023 года — это налоги, уплаченные Нафтогазом.

«По состоянию на 1 мая 2023 года группа Нафтогаз уплатила почти 33 млрд грн в сводный бюджет Украины (государственный и местные бюджеты)», — отметили в компании.

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Укрінформ По материалам:

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