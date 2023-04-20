Нафтогаз будет покупать отечественный газ на бирже — Finance.ua

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Нафтогаз будет покупать отечественный газ на бирже

Фондовый рынок
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Нафтогаз будет покупать отечественный газ на бирже
Нафтогаз будет покупать отечественный газ на бирже
НАК «Нафтогаз Украины» пригласила участников рынка на биржевые торги на закупку природного газа.
Об этом сказано на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Закупки газа будут проходить на организованном товарном рынке, а площадкой для закупок станет УЭБ.
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Нафтогаз планирует покупать газ с точками поставки на виртуальной торговой точке (ВТТ) и/или в подземных хранилищах газа (ПХГ) с поставками в течение текущего и следующего месяцев.
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При этом потенциальные участники торгов сначала должны ознакомиться с антикоррупционной программой, пройти внутреннюю проверку НАК и предоставить заполненные, подписанные и скрепленные печатью (при наличии) опросник и структуру собственности. Другие обязательные документы согласно перечню предоставляются до заключения договора купли-продажи.
Напомним, в марте «Нафтогаз» ввел в эксплуатацию две газовые скважины с ежедневной мощностью на 300-400 тыс. куб. м, а в апреле Укргаздобыча запустила самую мощную за 2,5 года скважину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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