Сначала Коболев хотел выписать себе 62 млн грн премии, но подумал еще и выписал 260 млн грн, — переписка руководства «Нафтогаза» — Finance.ua
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Сначала Коболев хотел выписать себе 62 млн грн премии, но подумал еще и выписал 260 млн грн, — переписка руководства «Нафтогаза»

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что сначала бывший глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев планировал оформить премирование себя в размере 62 млн гривен, но по факту выписал себе 260 млн гривен премии.
Об этом говорится на официальной Facebook-странице НАБУ.
"Предлагаем так. Прошу (директора по персоналу) исправить цифры. «Наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о премировании сотрудников компании за победу в Стокгольмском арбитраже.
30 мая 2018 г., г. Киев — Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ПАО «Газпром» по транзитному контракту.
Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов США), он составит 46,3 млн долларов США...
Согласно международной практике, вознаграждение лиц, ответственных за ведение важных судебных дел, в случае выигрыша может составлять до 5 годовых окладов«, — говорится в письме директора по коммуникациям «Нафтогаза» директору по персоналу, корпоративному секретарю, сотруднику пресс-службы и председателю правления от 29.05.2018.
В комментарии НАБУ к данному письму отмечено: «Последний абзац этого письма с проектом пресс-релиза не попал в финальную версию публикации на сайте „Нафтогаза“, поскольку опровергал утверждение о том, что размер премии председателю правления соответствовал международной практике. Эквивалент 5 годовых окладов главы правления „Нафтогаза“ в 2018 году составил 62 640 000 гривен. В то же время следствием установлено, что, согласно приказу председателя правления от 29.05.2018, ему начислено 260 989 04 30 гривен, что составляет более 20 его годовых должностных окладов».
Ранее НАБУ сообщило, что сотрудники «Нафтогаза Украины» готовили обоснование премии, полученной Коболевым, уже после фактической ее выплаты.
Отметим, согласно изъятых НАБУ в «Нафтогазе» документов и информации, Коболев вопреки решению наблюдательного совета не сообщил его членам окончательный перечень сотрудников к премированию, а также об окончательных размерах премирования себя и других сотрудников перед фактической выплатой премии.
По материалам:
Українські Новини
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