«Нафтогаз» решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам — Finance.ua
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«Нафтогаз» решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам
«Нафтогаз» решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам
НАК «Нафтогаз Украины» предложит кредиторам отсрочку выплат по еврооблигациям. Об этом сообщили в компании.
«Нафтогаз безотлагательно предложит новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат... Нафтогаз работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций», — говорится в сообщении.
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«Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям», — подчеркнули в НАК.
Национальная компания отметила, что «безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ № 625-р от 21.07.2022».
Так, 21 июля Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК «Нафтогаз Украины», своим распоряжением № 625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Справка Finance.ua:

  • накануне, 26 июля 2022 года, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям;
  • перед этим правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.
По материалам:
УНН
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