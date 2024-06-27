«Нафтогаз» рассказал, сколько заработал за первый квартал 2024 года — Finance.ua
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«Нафтогаз» рассказал, сколько заработал за первый квартал 2024 года

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«Нафтогаз» рассказал, сколько заработал за первый квартал 2024 года
«Нафтогаз» рассказал, сколько заработал за первый квартал 2024 года, www.dw.com
Группе «Нафтогаз» удалось существенно улучшить консолидированный финансовый результат. Так, чистая прибыль в I квартале 2024 года составила 10,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года Группа получила чистый убыток в 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Консолидированная операционная прибыль группы «Нафтогаз» в I квартале 2024 года составила 12,4 млрд грн. В то же время соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года равнялся 3,4 млрд грн.
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«Нафтогаз остается опорой Украины в условиях войны. Совместными усилиями усиливаем наши позиции, демонстрируя рост финансовых показателей. В I квартале 2024 года мы улучшили финансовый результат и материнской компании группы — НАК „Нафтогаз Украины“. Она получила чистую прибыль в размере 8,1 млрд грн, что на 0,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметил Алексей Чернышев.
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Он также напомнил, что в конце марта 2024 года «Нафтогаз» успешно завершил отопительный сезон 2023/2024 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.
Стоит отметить, что за январь-март 2024 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 18,2 млрд гривен. Это 6% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.
По материалам:
Finance.ua
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