«Нафтогаз» получил грант на 200 миллионов евро для закупки газа — Finance.ua

«Нафтогаз» получил грант на 200 миллионов евро для закупки газа
НАК «Нафтогаз Украины» дополнительно получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро для закупки газа.
Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в Facebook, «Нафтогаз» дополнительно привлек около 200 млн евро грантовой помощи для прохождения этого отопительного сезона.
«В украинских домах будет тепло до конца зимы», — написал Чернышев. По его словам, соответствующее соглашение было подписано с Европейским банком реконструкции и развития как результат упорной работы.
«Этот результат — также показатель существенной поддержки Украины норвежским правительством, которое через ЕБРР предоставило указанное безвозвратное грантовое финансирование. Благодарен партнерам за то, что они помогают нашей стране в эти сложные времена», — добавил глава компании.
В январе 2023 года Чернышев по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.
Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств
Поделиться новостью