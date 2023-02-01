«Нафтогаз» получил грант на 200 миллионов евро для закупки газа — Finance.ua

«Нафтогаз» получил грант на 200 миллионов евро для закупки газа Сегодня 19:35 — Энергетика

«Нафтогаз» получил грант на 200 миллионов евро для закупки газа

НАК «Нафтогаз Украины» дополнительно получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро для закупки газа.

Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в Facebook , «Нафтогаз» дополнительно привлек около 200 млн евро грантовой помощи для прохождения этого отопительного сезона.

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«В украинских домах будет тепло до конца зимы», — написал Чернышев. По его словам, соответствующее соглашение было подписано с Европейским банком реконструкции и развития как результат упорной работы.

«Этот результат — также показатель существенной поддержки Украины норвежским правительством, которое через ЕБРР предоставило указанное безвозвратное грантовое финансирование. Благодарен партнерам за то, что они помогают нашей стране в эти сложные времена», — добавил глава компании.

В январе 2023 года Чернышев по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

УНІАН По материалам:

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