«Нафтогаз» планирует в ближайшее время выйти из дефолта — Finance.ua
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«Нафтогаз» планирует в ближайшее время выйти из дефолта

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» планирует в ближайшее время выйти из дефолта
«Нафтогаз» планирует в ближайшее время выйти из дефолта
НАК «Нафтогаз Украины» работает над тем, чтобы быстро преодолеть проблемы с дефолтом. Компания планирует до конца месяца договориться с владельцами евробондов о реструктуризации.
Об этом сообщил глава НАК Алексей Чернышев в интервью каналу CNBC в Давосе.
По его словам, до конца января «Нафтогаз» хочет получить согласие владельцев облигаций на реструктуризацию.
«Это происходит сейчас достаточно интенсивно. Мой план — в течение двух недель завершить этот процесс», — сказал он.
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Чернышев сказал, что в качестве главы «Нафтогаза» его ответственность заключается в обеспечении добычи природного газа в стране, «имея в виду содействие и мотивацию частных производителей производить больше».
«Нафтогаз будет покупать у частных производителей, добывающих газ, по базовой рыночной цене. Так, моя задача — увеличить добычу природного газа в Украине», — добавил он.
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«Нафтогаз» стал первой украинской государственной компанией, объявившей дефолт после вторжения России в страну в феврале.
Напомним, крайний срок выплат владельцам еврооблигаций «Нафтогаза» истек 26 июля, но выплаты не состоялись. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина.
Алексей Чернышев сменил Юрия Витренко на должности главы НАК в начале ноября 2022 года. Тогда же он заявил, что одним из его приоритетов является избежание дефолта «Нафтогаза».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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