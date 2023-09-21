«Нафтогаз» объявил о выходе из дефолта — Finance.ua

«Нафтогаз» объявил о выходе из дефолта Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» объявил о выходе из дефолта

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев объявил о выходе компании из дефолта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, были произведены необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Это позволило «Нафтогазу» выйти из дефолта.

«Таким образом, „Нафтогаз“ вышел из дефолта», — написал он.

Напомним, в июле 2022 года НАК «Нафтогаз» в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям и вошел в технический дефолт.

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При этом держатели евробондов «Нафтогаза» отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это значило, что компании необходимо было до конца выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

Тогда в «Нафтогазе» заявили, что имеют на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям. Однако, чтобы провести эти выплаты, «Нафтогаз» должен был получить согласование правительства.

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