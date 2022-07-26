Надо готовиться к тяжелым экономическим сценариям — заместитель главы НБУ и президент KSE Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Война может продолжаться довольно долго, еще больше ухудшая экономическую ситуацию в стране, поэтому нужно иметь определенный запас прочности и не делать ставку на какой-то оптимистический сценарий развития событий, такое мнение высказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Надо быть готовым к тяжелым сценариям и не быть в розовых очках, ожидая, что война завершится через месяц и жизнь быстро наладится до уровня, который был до войны, — это очень опасная стратегия. — Такое мнение высказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

С призывом готовиться к очень сложной экономической ситуации, в частности макроэкономической, выступил также экс-министр экономики, президент KSE и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

«Война будет долгой, последствия ее точно будут долгими — десятилетия... а экономическая ситуация будет сложной, будет много вызовов», — подчеркнул он.

Милованов отметил большой дефицит госбюджета, который не удастся закрыть без эмиссионного финансирования Нацбанка, и даже реструктуризация госдолга — это лишь небольшая часть необходимой поддержки.

«Нас ждут сложные времена», — констатировал экономист.

В этой связи Милованов заявил о необходимости более честных коммуникаций и приветствовал решение НБУ о девальвации официального курса гривны на 25% как честный сигнал рынка.

Нацбанк Украины на прошлой неделе также впервые представил макропрогноз, согласно которому в этом году реальный ВВП упадет на 33,4%, а в 2023-2024 годах увеличится, соответственно, на 5,5% и 4,9% при условии возобновления работы морских портов.

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Согласно оценкам НБУ, в текущем году инфляция вырастет до 31% (с 21,5% по итогам июня), а в следующем сократится до 20,7%.

Сальдо текущего счета после положительного значения $6,4 млрд в этом году станет негативным в следующем и в 2024 году — соответственно $3,9 млрд и $8,8 млрд, а международные резервы сократятся до $20,8 млрд в конце этого года с $22,8 млрд на середину года.

«Это откровенно умеренно-оптимистический сценарий», — охарактеризовал такой макропрогноз Николайчук.

По его словам, он включает сложные шаги со стороны властей по поддержке макроэкономической стабильности и новую программу с МВФ.

В то же время замглавы НБУ признал, что с подготовкой программы МВФ сейчас есть проблемы. «МВФ не имеет опыта внедрения макроэкономических программ в ситуации, в которой Украина находится: как можно в среднесрочной перспективе сбалансировать бюджет, учитывая огромные расходы на оборону. Здесь необходимо принимать какие-то решения, выходящие за рамки стандартных рецептов. Видим, что внутри фонда нет готовности идти на такие смелые шаги», — объяснил Николайчук.

По его мнению, без определенного политического давления на стейкхолдеров МВФ, в частности через избирателей, вряд ли удастся добиться положительного результата.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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