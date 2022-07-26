В ОП назвали прогнозируемый дефицит бюджета по итогам года — Finance.ua
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В ОП назвали прогнозируемый дефицит бюджета по итогам года

Казна и Политика
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Годовой дефицит государственного бюджета Украины в условиях продолжения войны достигнет 50 млрд долларов в конце 2022 года.
Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире информационного телемарафона.
«Я ожидаю, что на конец года у нас будет совокупный дефицит государственного бюджета около 50 млрд долларов. Это будет около 30-35% украинского ВВП. Это очень большой дефицит, но он — не проблема экономической политики в целом и даже не проблема экономической политики военного времени. Это проблема войны», — отметил он.
Напомним, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджета Украины достигает 5 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, общая сумма расходов госбюджета в январе-мае 2022 года из-за войны выросла на 60%, или 269 млрд грн.
Ежемесячно Украина тратит на содержание своих Вооруженных Сил 130 млрд гривен (около $4,4 млрд). Эта сумма чуть меньше годового бюджета ВСУ в период до полномасштабного вторжения рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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