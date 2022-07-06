Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети — Finance.ua

Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети Сегодня 19:48 — Энергетика

Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), одобрила постановление «О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем», которая расширяет возможности для доступа биометана к ГТС или ГРС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

«На заседании НКРЭКУ одобрен проект постановления „О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем“. Цель — стимулирование развития рынка биометана в Украине и расширение возможностей для доступа биометана к газотранспортной и газораспределительной системе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее требование к мольной доле кислорода в природном газе, подаваемом в ГТС или ГРС, было на уровне не более 0,02%.

В настоящее время доля увеличивается до 0,2% для доступа биометана к газотранспортной системе и до 1,0% — для доступа биометана к газораспределительным системам.

«Принятие изменений в указанные Кодексы позволит потенциальным производителям биометана сразу обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям и будет способствовать развитию этого рынка в Украине», — добавили в агентстве.

Как сообщалось, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Украины есть реальная возможность полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза.

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Укрінформ По материалам:

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