Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети

Энергетика
22
Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети
Нацкомиссия одобрила изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), одобрила постановление «О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем», которая расширяет возможности для доступа биометана к ГТС или ГРС.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
«На заседании НКРЭКУ одобрен проект постановления „О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем“. Цель — стимулирование развития рынка биометана в Украине и расширение возможностей для доступа биометана к газотранспортной и газораспределительной системе», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что ранее требование к мольной доле кислорода в природном газе, подаваемом в ГТС или ГРС, было на уровне не более 0,02%.
В настоящее время доля увеличивается до 0,2% для доступа биометана к газотранспортной системе и до 1,0% — для доступа биометана к газораспределительным системам.
«Принятие изменений в указанные Кодексы позволит потенциальным производителям биометана сразу обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям и будет способствовать развитию этого рынка в Украине», — добавили в агентстве.
Как сообщалось, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Украины есть реальная возможность полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.