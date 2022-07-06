Этой зимой в Украине возможен дефицит электроэнергии — Finance.ua

Этой зимой в Украине возможен дефицит электроэнергии Сегодня 11:13 — Энергетика

В зимний период Украина с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт, увеличив технические возможности для этого.

Как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на сегодняшний день выведено из эксплуатации или находится в зоне оккупации около 10 ГВт ликвидных мощностей электрогенерации.

По его словам, из-за снижения спроса на э/э на 30-35% предполагается сокращение пиковой перегрузки зимой с 25 ГВт до 17-18 ГВт.

«Однако даже такое существенное уменьшение будет трудно покрыть. Следовательно, стоит готовиться к сценарию, когда экспорт э/э летом может смениться в отдельные часы пиковой нагрузки зимой на импорт — до 1,5 ГВт», — сказал Омельченко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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