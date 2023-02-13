Национальный банк смягчает ограничения для страховщиков — Finance.ua

Национальный банк смягчает ограничения для страховщиков Сегодня 16:12 — Страхование

Национальный банк смягчает ограничения для страховщиков

Национальный банк с 14 февраля 2023 г. смягчает ограничения для страховщиков по осуществлению оплаты по договорам перестрахования за границу.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Национальный банк расширяет возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей по договорам перестрахования, заключенным с перестраховщиками-нерезидентами, а также уточняет требования к осуществлению таких операций", - сказано в сообщении.

Что меняется

Страховщики, страховые и перестраховые брокеры могут осуществлять платежи по соответствующим договорам без ограничений по дате заключения таких договоров при выполнении ряда условий.

В целях упрощения процедуры проведения платежей по перестрахованию за границу НБУ создает перечень страховщиков и устанавливает порядок принятия решения по включению и исключению страховщика из соответствующего перечня, а также основания для оставления обращения без рассмотрения. Для включения в список страховщиков необходимо направить соответствующее обращение в НБУ.

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В то же время отменяется требование о необходимости предоставления страховщиком обслуживающему банку индивидуального решения НБУ относительно разрешения на проведение валютных операций по заключенным с перестраховщиками-нерезидентами договорам перестрахования.

Как страховщику попасть в список

Включение страховщиков в перечень будет происходить при соблюдении ими ряда требований, а именно:

отсутствии в течение года до даты подачи обращения и в течение периода пребывания в перечне страховщиков примененных к страховщику мер воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга (кроме письменного предупреждения) в сфере реализации специальных экономических и других санкций;

соответствия требованиям по прозрачности структуры собственности, соблюдении нормативов платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций, соблюдении требований по деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия и руководителей.

Кроме того, рейтинг финансовой надежности (устойчивости) перестраховщика-нерезидента, с которым осуществляется операция перестрахования, должен соответствовать уровню не ниже "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (AM Best).

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