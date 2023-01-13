В Украине вводятся европейские нормы автострахования — Finance.ua

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В Украине вводятся европейские нормы автострахования

Страхование
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В Украине вводятся европейские нормы автострахования
В Украине вводятся европейские нормы автострахования
Верховная Рада поддержала за основу реформу системы автострахования, которая должна начаться в стране в 2023 году, приняв законопроект № 8300.
В частности, планируется увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО.
Среди основных положений реформы системы автострахования:
  • постепенное повышение размеров страховых выплат на уровень государств-членов Европейского Союза. В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 160 тысяч на потерпевшего, но не более 800 тысяч на одно страховое событие. В течение двух лет после введения закона в действие, если его примут в целом, предлагается поэтапно увеличить суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 миллионов на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — до 2 миллионов гривен на один случай независимо от количества потерпевших;
  • быстрое проведение гарантийных выплат пострадавшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней (в настоящее время это может занять годы);
  • прямое урегулирование ДТП без пострадавших — это позволит потерпевшему лицу обращаться за выплатами к своему страховщику;
  • новый порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа, необходимого для восстановления транспортного средства;
  • действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;
  • свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;
  • сокращение срока рассмотрения заявлений о проведении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;
  • утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, и оснований отказа.
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Согласно законопроекту, ко второму чтению будет гарантирована невозможность повышения стоимости полиса на период военного положения, рассказала одна из инициаторов документа депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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По материалам:
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