В Украине вводятся европейские нормы автострахования — Finance.ua

В Украине вводятся европейские нормы автострахования Сегодня 12:01 — Страхование

В Украине вводятся европейские нормы автострахования

Верховная Рада поддержала за основу реформу системы автострахования, которая должна начаться в стране в 2023 году, приняв законопроект № 8300

В частности, планируется увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО

Среди основных положений реформы системы автострахования:

постепенное повышение размеров страховых выплат на уровень государств-членов Европейского Союза. В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 160 тысяч на потерпевшего, но не более 800 тысяч на одно страховое событие. В течение двух лет после введения закона в действие, если его примут в целом, предлагается поэтапно увеличить суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 миллионов на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — до 2 миллионов гривен на один случай независимо от количества потерпевших;

быстрое проведение гарантийных выплат пострадавшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней (в настоящее время это может занять годы);

прямое урегулирование ДТП без пострадавших — это позволит потерпевшему лицу обращаться за выплатами к своему страховщику;

новый порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа, необходимого для восстановления транспортного средства;

действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;

свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;

сокращение срока рассмотрения заявлений о проведении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;

утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, и оснований отказа.

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Согласно законопроекту, ко второму чтению будет гарантирована невозможность повышения стоимости полиса на период военного положения, рассказала одна из инициаторов документа депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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